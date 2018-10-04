2018-10-04T14:04:15+03:00
Происшествия

В Новокузнецке скончался сбитый на «зебре» мужчина

В ГИБДД рассказали подробности аварии
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Новокузнецке скончался мужчина, который попал под колеса на «зебре». В ГИБДД рассказали подробности аварии.

– 48-летний водитель Škoda Octavia двигался по улице Моховая со стороны шоссе Пойменное в направлении улицы Автотранспортная и совершил наезд на пешехода, мужчину 49 лет, который переходил, предварительно, дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в УГИБДД по Кемеровской области.

В результате аварии пешеход скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Заводском районе Новокузнецка сбили мужчину. Лежащее на дороге тело сфотографировали очевидцы.

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

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