В Новокузнецке скончался сбитый на «зебре» мужчина

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-04T14:04:15+03:00

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В Новокузнецке скончался мужчина, который попал под колеса на «зебре». В ГИБДД рассказали подробности аварии.

– 48-летний водитель Škoda Octavia двигался по улице Моховая со стороны шоссе Пойменное в направлении улицы Автотранспортная и совершил наезд на пешехода, мужчину 49 лет, который переходил, предварительно, дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в УГИБДД по Кемеровской области.

В результате аварии пешеход скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Заводском районе Новокузнецка сбили мужчину. Лежащее на дороге тело сфотографировали очевидцы.