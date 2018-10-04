В Новокузнецке скончался сбитый на «зебре» мужчина
В Новокузнецке скончался мужчина, который попал под колеса на «зебре». В ГИБДД рассказали подробности аварии.
– 48-летний водитель Škoda Octavia двигался по улице Моховая со стороны шоссе Пойменное в направлении улицы Автотранспортная и совершил наезд на пешехода, мужчину 49 лет, который переходил, предварительно, дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в УГИБДД по Кемеровской области.
В результате аварии пешеход скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Заводском районе Новокузнецка сбили мужчину. Лежащее на дороге тело сфотографировали очевидцы.
Фото: "ВКонтакте"