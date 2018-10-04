В Кузбассе вор разбил краденый телевизор по дороге

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-04T15:54:09+03:00

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В Анжеро-Судженске мужчина украл из дома знакомого телевизор, пока тот спал. По дороге вор несколько раз уронил технику. Злоумышленника задержали бойцы Росгвардии.

Ночью в полицию поступил сигнал о грабеже в частном доме на улице Глиняная. Когда на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, о произошедшем рассказал 39-летний хозяин дома. Накануне вечером о устроил застолье со знакомыми. Во время вечеринки один приятелей ушел. Однако ночью сожительница хозяина проснулась от шума в соседней комнате и увидели недавнего гостя. В этот момент он выносил телевизор.

Подозреваемого бойцы Росгвардии задержали на улице Крестьянской. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за разбой.

– Мужчина признался в содеянном. По словам задержанного, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он не смог далеко унести похищенное. После того как мужчина несколько раз уронил телевизор, он решил вернуться и выбросить поврежденную технику на участке заявителя, – рассказали в Росгвардии. Задержанного передали сотрудникам полиции.