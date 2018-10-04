Новокузнечанину отказали в выдаче паспорта из-за судимости

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-04T17:38:03+03:00

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В Новокузнецке прокурор добился выдачи мужчине заграничного паспорта.

В июне 2018 года житель Новокузнецка обратился в отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новокузнецку. Мужчина очень хотел получить заграничный паспорт, однако в полиции ему неожиданно отказали в этом. Поводом для отказа послужило наличие судимости у путешественника. Как оказалось, мужчина привлекался к уголовной ответственности, но в 2015 году срок его наказания истек. В течение трех лет мужчина должен находился под административным надзором. Тем не менее, в получении паспорта ему было отказано. Чтобы восстановить свои права, несостоявшийся путешественник обратился в прокуратуру.

- Наличие судимости не является препятствием для выдачи заграничного паспорта, - отметили в пресс-служба областной прокуратуры. – А вот право на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он осужден за совершение преступления, до отбытия или освобождения от наказания.

После внесения представления должностные лица были привлечены к ответственности, а новокузнечанин получил вожделенный паспорт.