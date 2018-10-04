2018-10-04T17:59:15+03:00
Общество

Жители Кузбасса сдали в банки мелочь на 1 миллион рублей

Акция пройдет до 6 октября
Кирилл ЧАЩИН
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Участники акции получают крупные купюры и сувенирыУчастники акции получают крупные купюры и сувенирыФото: Андрей КОПАЛОВ
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На четыре дня жители Кузбасса сдали в банки мелких монет на сумму более 1 миллиона рублей. 1 октября в регионе стартовала «Неделя приема монет от населения».

–Большое количество монет осело в копилках россиян. На каждого человека в стране приходится более 400 монет, которые выпали из обращения. При этом выпуск новых монет с целью восполнения требует значительных финансовых затрат, – рассказал заместитель губернатора Денис Шамгунов.

По данным на сегодняшний день, кузбассовцы сдали монеты на сумму более миллиона рублей. Взамен участники акции получают бумажные купюры, а также сувениры от банков или коллекционные банкноты. Акция пройдет до 6 октября.

В прошлом году акция проходила один день, за который удалось собрать более 700 тысяч монет суммой более двух миллионов рублей.

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