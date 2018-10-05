В Кемерове 29 спасателей тушили две бани и дом

СЕГОДНЯ 05:02 2018-10-05T05:28:59+03:00

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Поздно вечером в Кемерове загорелся частный дом, две бани и надворные постройки. Тушили пожар 29 спасателей.

Сообщение в пожаре на улице Калужская в жилом районе Промышленновский поступило в МЧС в 21.40. На место выехали 29 спасателей и семь пожарных машин. Когда пожарный прибыли на место, горел частным дом, хозяйственные постройки и две бани на разных участках. В 22.45 возгорание удалось локализовать, а в 22.59 – ликвидировать.

– В результате пожара обгорела баня, крыша и стены надворной постройки, стена дома, веранда сгорела полностью. Рядом обгорела обрешетка крыши другой бани и стена снаружи. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.