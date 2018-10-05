2018-10-05T05:39:34+03:00
Общество

Сбербанк сообщает о структурных изменениях

Головные отделения Западно-Сибирского банка будут интегрированы в Уральский и Сибирский банки. Будет проведена ротация председателей территориальных банков
Яков КРЫМСКИЙ
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Сбербанк проводит трансформацию Западно-Сибирского банка. Его Тюменское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Салехардское, Ямало-Ненецкое головные отделения (ГОСБ) будут интегрированы в Уральский банк Сбербанка. Омское ГОСБ будет передано Сибирскому банку. Интеграция проводится в соответствии с принятой в банке Стратегией 2020 и призвана повысить эффективность управления системами банка и оптимизировать структуру управления в территориях.

Также проводится ротация председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет. Данный шаг — новая практика для Сбербанка, который позволит применять опыт, наработанный топ-менеджерами банка на одной территории, для развития подразделений банка.

Кирилл Брель, председатель Сибирского банка, переходит на позицию председателя Среднерусского банка, так как Игорь Артамонов, председатель Среднерусского банка, указом Президента России назначен исполняющим обязанности губернатора Липецкой области.

Татьяна Галкина, работавшая заместителем председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу и CIB, становится председателем Сибирского банка.

Назначения будут проведены после официального согласования кандидатур с Банком России.

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