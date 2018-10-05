На кузбасской шахте работали специалисты с поддельными документами

СЕГОДНЯ 05:41 2018-10-05T05:41:09+03:00

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В Кемеровской области вынесены приговоры за подделку дипломов, выявленную в ходе прокурорской проверки.

В марте 2018 года, во время одной из проверок исполнения законодательства по охране труда и промышленной безопасности на ООО «Шахтоуправление Карагайлинское», оказалось, что далеко не все документы находятся в порядке. Так, электрослесари 3 и 4 разряда работали, не имея на то никаких прав. Их свидетельства о среднем профессиональном образовании оказались поддельными. Если верить свидетельствам, мужчинам были присвоены квалификации «слесарь подземный 3 и 4 разряда», однако на самом деле они никогда не обучались в «Прокопьевском горнотехническом колледже имени Романова».

В июне 2018 года в отношении теперь уже экс-работников шахты возбудили уголовные дела за использование подложных документов. Мировой судья назначил им наказание в виде штрафов в размере пяти тысяч рублей.