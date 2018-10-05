Кузбасские буровики установили два мировых рекорда

СЕГОДНЯ 06:19 2018-10-05T06:19:56+03:00

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Бригада машинистов буровой установки DML-1200 под руководством Романа Красилова установила сразу два мировых рекорда.

Первый рекорд бригада угольного разреза «Березовский» установила, пройдя более 48 тысяч погонных метров буровзрывных скважин. К слову, это в два раза больше, чем стандартный месячный план. Второй рекорд бригада установила всего за сутки, пробурив 2,2 тысячи погонных метров. К слову, это уже седьмой рекорд на предприятии в этом году и второй мировой рекорд для бригады.

Для того, чтобы стать рекордсменами, буровики подготовили более 10 взрывных блоков, пробурив 5,35 тысячи скважин глубиной до девяти метров. Оба эти рекорда были подтверждены официальным представителем компании-производителя оборудования. Но особенно важно, что в погоне за рекордами угольщики уделяют внимание экологии.

- В последние годы на кузбасских предприятиях на смену устаревшего способа с применением детонирующего шнура пришла система электронного взрывания, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области. - Эмульсионные взрывчатые вещества снижают количество вредных выбросов газов в атмосферу от взрывов, а ударная волна не фиксируется сейсмодатчиками.