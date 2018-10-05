Водитель «Волги» сбил корову на кузбасской трассе
В Беловском районе водитель «Волги» сбил животное, которое вышло на трассу в темное время суток. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.
Авария произошла на 47-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк в 20.50 3 октября. Крупнорогатое животное находилось на проезжей части без надзора погонщика.
– 35-летний водитель ГАЗ-3110 совершил наезд на животное. В результате он был доставлен в больницу с различными травмами, ему назначили амбулаторное лечение, – рассказали «Комсомолке» в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что судьба животного неизвестна. Но учитывая значительные повреждения автомобиля, корова точно не отделалась легким испугом. Возможно, животное погибло.
В Госавтоинспекции Кузбасса напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток.