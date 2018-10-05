Воспитанники кузбасской колонии получили значки ГТО

СЕГОДНЯ 06:58 2018-10-05T06:58:48+03:00

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Накануне воспитанники Мариинской воспитательной колонии получили значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Подростки, волей судьбы оказавшиеся в Мариинской воспитательной колонии, в 2018 году успешно сдали нормативы ГТО. И накануне 34 кузбассовца стали первыми среди обладателями знаков ГТО среди воспитанников колоний России. К слову, среди них есть те, кто не просто справился с нормативами, а сделал это великолепно. Так, 13 ребят получили золотые знаки отличия, восемь – серебряные и двое – бронзовые.

Как отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области, еще в мае, когда подростки подавали документы, было понятно, что нормативы сданы неплохо. Однако 13 «золотых» знаков отличия стало приятным сюрпризом и для самих ребят, и для педагогов и руководства колонии.