2018-10-05T07:38:35+03:00
Происшествия

В Кузбассе Lexus врезался в припаркованную на обочине машину

Среди пострадавших - 69-летняя женщина
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На кузбасской трассе автомобиль Lexus врезался в припаркованную на обочине Honda Fit. В результате столкновения пострадали водители иномарок.

Авария произошла в 16.55 4 октября на 33-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк. Здесь 48-летний водитель Lexus врезался в припаркованную на обочине машину. Известно, что находящийся за рулем дорогой иномарки мужчина был трезв.

По предварительным данным, он не выбрал необходимую скорость для движения, в результате чего не справился с управлением и выехал на правую обочину, где стояла Honda Fit.

– В результате аварии пострадала 69-летняя водитель Honda. Позднее за помощью обратился и предварительный виновник аварии, – рассказали подробности в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что необходимо соблюдать установленный скоростной режим с учетом погодных условий и дорожного покрытия, помнить о дистанции и боковом интервале между транспортными средствами.

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