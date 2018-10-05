Движение троллейбусов по маршруту №2 в Кемерове полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-05T07:40:11+03:00

На троллейбусе по Советскому: в Кемерове полностью восстановлено движение по маршруту №2. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Кемеровчане вновь могут ездить на троллейбусах, следующих по маршруту №2. Движение по маршруту, ранее ограниченное из-за ремонта Советского проспекта, полностью восстановлено.

Ремонтные работы на Советском проспекте полностью завершены, а это значит, что движение общественного транспорта возобновляется – как прежде.

Вечером, в час пик, движение троллейбуса будет осуществляться до остановки «Улица Кирова». А в утренний час пик схема движения в прямом направлении будет такой: д.п. «Комсомольский – проспект Комсомольский – проспект Химиков – бульвар Строителей – проспект Ленина – улица 50 лет Октября – проспект Советский – АО «КЭТК». В обратном направлении троллейбус будет идти следующим образом: АО «КЭТК» – проспект Советский – улица 50 лет Октября – проспект Ленина – улица Терешковой – проспект Химиков – проспект Комсомольский – д.п. «Комсомольский».