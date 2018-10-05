Губернатор Кузбасса поздравил учителей с профессиональным праздником
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил педагогов с Днем учителя. Он отметил, что их труд «самый благородный и созидательный».
«Самый благородный, созидательный труд – это труд учителя. И вместе с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы обучаете подрастающее поколение не только различным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего региона и страны!», – написал Цивилев на своей странице в социальной сети.
Он также выразил особую благодарность ветеранам, которые до сих пор трудятся, являясь примером для молодых учителей.
Сергей Цивилев поблагодарил педагогов за их бесценный труд, оптимизм и искреннюю любовь к детям, а также пожелал учителям здоровья, благополучия, личного счастья и благодарных учеников.
Отметим, что в преддверии праздника в Кемерове состоялся ежегодный губернаторский прием, на котором были награждены 220 лучших учителей Кузбасса.