2018-10-05T08:57:12+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса поздравил учителей с профессиональным праздником

Сергей Цивилев поблагодарил учителей за их благородный и созидательный труд
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил педагогов с Днем учителя. Он отметил, что их труд «самый благородный и созидательный».

«Самый благородный, созидательный труд – это труд учителя. И вместе с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы обучаете подрастающее поколение не только различным умениям и наукам, но и доброте, честности, порядочности. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего региона и страны!», – написал Цивилев на своей странице в социальной сети.

Он также выразил особую благодарность ветеранам, которые до сих пор трудятся, являясь примером для молодых учителей.

Сергей Цивилев поблагодарил педагогов за их бесценный труд, оптимизм и искреннюю любовь к детям, а также пожелал учителям здоровья, благополучия, личного счастья и благодарных учеников.

Отметим, что в преддверии праздника в Кемерове состоялся ежегодный губернаторский прием, на котором были награждены 220 лучших учителей Кузбасса.

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