2018-10-05T10:04:18+03:00
Общество

В Кузбассе появился первый волонтерский кинологический отряд

Среди волонтеров отряда – студенты вузов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кемерове студенты Кемеровского сельскохозяйственного института создали волонтерский кинологический отряд. Создание отряда оказалось возможным благодаря выигранному гранту.

В волонтерский кинологический отраяд войдут порядка 20 бойцов – каждый из них обязательно пройдет курсы интсруктора-дрессировщика. Вместе с прикрепленной к нему служебной собакой, каждый боец поискового отряда пройдет и курсы по поисковым работам.

- Стать бойцами первого кинологического отряда смогут как студенты Кемеровского сельхозинститута, так и все желающие, у кого есть реальный интерес к нашему движению, - рассказал Лев Буряк, командир отряда. - Волонтеры-кинологи смогут помогать сотрудникам МВД и МЧС в поиске людей, попавших в чрезвычайную ситуацию.

Благодаря полученному гранту уже приобретено пять щенков лабрадоров и немецких овчарок, заключены договоры на ветеринарное обслуживание, готова и форма для волонтеров отряда. К слову, в КемГСХИ уже не первый год ведется работа в кинологическом центре, а теперь студенты смогут приносить пользу и в волонтерском движении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский пруд заселят ценными рыбами
Кемеровское отделение ПАО Сбербанк обеспечило Банковской гарантией крупнейшую строительную компанию Кузбасса
Прокопчанин похитил «школьницу» и привез ее к себе домой
В Кемерове рядом с надписью «Кузбасс» появится скульптура Святой Варвары
Инаугурация главы города Новокузнецка состоится 9 октября
В Кемерове снесли опасное здание школы
Преступник из Новокузнецка сменил внешность, чтобы спрятаться от полиции
В Кемерове в авариях на «зебре» пострадали 57 человек
Губернатор Кузбасса поздравил учителей с профессиональным праздником
Воспитанники кемеровской школы-интерната будут обучаться в фотошколе
Движение троллейбусов по маршруту №2 в Кемерове полностью восстановлено
В Кузбассе Lexus врезался в припаркованную на обочине машину
Воспитанники кузбасской колонии получили значки ГТО
Водитель «Волги» сбил корову на кузбасской трассе
Кузбасские буровики установили два мировых рекорда
Появилось видео последствий тройного ДТП в Новокузнецке
На кузбасской шахте работали специалисты с поддельными документами
Сбербанк сообщает о структурных изменениях