В Кузбассе появился первый волонтерский кинологический отряд

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-05T10:04:18+03:00

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В Кемерове студенты Кемеровского сельскохозяйственного института создали волонтерский кинологический отряд. Создание отряда оказалось возможным благодаря выигранному гранту.

В волонтерский кинологический отраяд войдут порядка 20 бойцов – каждый из них обязательно пройдет курсы интсруктора-дрессировщика. Вместе с прикрепленной к нему служебной собакой, каждый боец поискового отряда пройдет и курсы по поисковым работам.

- Стать бойцами первого кинологического отряда смогут как студенты Кемеровского сельхозинститута, так и все желающие, у кого есть реальный интерес к нашему движению, - рассказал Лев Буряк, командир отряда. - Волонтеры-кинологи смогут помогать сотрудникам МВД и МЧС в поиске людей, попавших в чрезвычайную ситуацию.

Благодаря полученному гранту уже приобретено пять щенков лабрадоров и немецких овчарок, заключены договоры на ветеринарное обслуживание, готова и форма для волонтеров отряда. К слову, в КемГСХИ уже не первый год ведется работа в кинологическом центре, а теперь студенты смогут приносить пользу и в волонтерском движении.