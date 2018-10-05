В Кемерове в авариях на «зебре» пострадали 57 человек

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-05T10:08:12+03:00

Всего с начала года водители устроили 56 ДТП на пешеходных переходах

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В Кемерове с начала года по вине водителей произошло 56 аварий на пешеходных переходах. В результате ДТП пострадали 57 человек.

Правила дорожного движения обязывают водителей уступать дорогу пешеходам на «зебре», будь то регулируемый или нерегулируемый переход. Однако зачастую автолюбители пренебрегают этими правилами, отчетливо зная, что за непропуск пешехода предусмотрен штраф. Сумма наказания варьируется от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

– В этом году за данное нарушение сотрудники кемеровской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более 11 тысяч водителей. Это недопустимо! Будьте внимательны вблизи пешеходных переходов и в районах остановок общественного транспорта, вблизи школ и детских садов, — обратился заместитель начальника ОГИБДД города Алексей Зайцев.

Замначальника напомнил, что пешеходы также должны быть предельно внимательными – вступая на проезжую часть, им следует убедиться, что водитель заметил пешехода и уступил дорогу.