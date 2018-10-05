2018-10-05T11:21:00+03:00
Общество

Преступник из Новокузнецка сменил внешность, чтобы спрятаться от полиции

Теперь он может лишиться свободы еще на два года
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новокузнецке полицейские задержали разыскиваемого преступника, который

изменил внешность и два года не выходил из квартиры, лишь бы не попасть в тюрьму. По иронии судьбы максимальное наказание за его преступление составляет также два года.

длинные волосы и борода, закрытая дверь и отказ от общения с миром – такой образ жизни вел последние два года 41-летний житель Новокузнецка. Именно два года назад он повредил автомобиль местного жителя и, чтобы избежать ответственности за свой поступок, решил спрятаться. Мужчина поселился на съемной квартире, отрастил длинные волосы и бороду и отказался от общения с когда-то близкими ему людьми. Впрочем, с одной из своих знакомых он продолжал общаться: именно она все это время приносила добровольному узнику продукты питания.

Сотрудники полиции в течение всего этого времени продолжали розыск «затворника» и в один из дней, проследив за его знакомой, задержали его. В скором времени мужчина предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за умышленное повреждение чужого имущества он может лишиться свободы на срок до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский пруд заселят ценными рыбами
Кемеровское отделение ПАО Сбербанк обеспечило Банковской гарантией крупнейшую строительную компанию Кузбасса
Прокопчанин похитил «школьницу» и привез ее к себе домой
В Кемерове рядом с надписью «Кузбасс» появится скульптура Святой Варвары
Инаугурация главы города Новокузнецка состоится 9 октября
В Кемерове снесли опасное здание школы
В Кемерове в авариях на «зебре» пострадали 57 человек
В Кузбассе появился первый волонтерский кинологический отряд
Губернатор Кузбасса поздравил учителей с профессиональным праздником
Воспитанники кемеровской школы-интерната будут обучаться в фотошколе
Движение троллейбусов по маршруту №2 в Кемерове полностью восстановлено
В Кузбассе Lexus врезался в припаркованную на обочине машину
Воспитанники кузбасской колонии получили значки ГТО
Водитель «Волги» сбил корову на кузбасской трассе
Кузбасские буровики установили два мировых рекорда
Появилось видео последствий тройного ДТП в Новокузнецке
На кузбасской шахте работали специалисты с поддельными документами
Сбербанк сообщает о структурных изменениях