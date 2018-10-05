Преступник из Новокузнецка сменил внешность, чтобы спрятаться от полиции

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-05T11:21:00+03:00

Теперь он может лишиться свободы еще на два года

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В Новокузнецке полицейские задержали разыскиваемого преступника, который

изменил внешность и два года не выходил из квартиры, лишь бы не попасть в тюрьму. По иронии судьбы максимальное наказание за его преступление составляет также два года.

длинные волосы и борода, закрытая дверь и отказ от общения с миром – такой образ жизни вел последние два года 41-летний житель Новокузнецка. Именно два года назад он повредил автомобиль местного жителя и, чтобы избежать ответственности за свой поступок, решил спрятаться. Мужчина поселился на съемной квартире, отрастил длинные волосы и бороду и отказался от общения с когда-то близкими ему людьми. Впрочем, с одной из своих знакомых он продолжал общаться: именно она все это время приносила добровольному узнику продукты питания.

Сотрудники полиции в течение всего этого времени продолжали розыск «затворника» и в один из дней, проследив за его знакомой, задержали его. В скором времени мужчина предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за умышленное повреждение чужого имущества он может лишиться свободы на срок до двух лет.