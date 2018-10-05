2018-10-05T10:45:30+03:00
Общество

В Кемерове снесли опасное здание школы

Фотографиями с места, где располагалась школа, кемеровчане делятся в соцсетях
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типчный Кемерово"Фото: vk.com, "Типчный Кемерово"
Изменить размер текста:

В Кемерове снесли здание, в котором когда-то располагалась школа №4. Фотографии с места, где когда-то находилось опасное строение, очевидцы делятся в социальных сетях.

Раньше здание школы №4 находилось на улице Дарвина, 4. Когда-то здесь звучали звонкие детские голоса, однако со временем, после того, как учебное заведение перевели в другое здание, оно опустело. Вскоре вандалы выломали двери и разбили стекла. В последнее время в пустующее здание пробирались дети, а также граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Сейчас на месте школы осталась лишь гора строительного мусора. Что в будущем расположится на месте бывшей школы, пока не известно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский пруд заселят ценными рыбами
Кемеровское отделение ПАО Сбербанк обеспечило Банковской гарантией крупнейшую строительную компанию Кузбасса
Прокопчанин похитил «школьницу» и привез ее к себе домой
В Кемерове рядом с надписью «Кузбасс» появится скульптура Святой Варвары
Инаугурация главы города Новокузнецка состоится 9 октября
Преступник из Новокузнецка сменил внешность, чтобы спрятаться от полиции
В Кемерове в авариях на «зебре» пострадали 57 человек
В Кузбассе появился первый волонтерский кинологический отряд
Губернатор Кузбасса поздравил учителей с профессиональным праздником
Воспитанники кемеровской школы-интерната будут обучаться в фотошколе
Движение троллейбусов по маршруту №2 в Кемерове полностью восстановлено
В Кузбассе Lexus врезался в припаркованную на обочине машину
Воспитанники кузбасской колонии получили значки ГТО
Водитель «Волги» сбил корову на кузбасской трассе
Кузбасские буровики установили два мировых рекорда
Появилось видео последствий тройного ДТП в Новокузнецке
На кузбасской шахте работали специалисты с поддельными документами
Сбербанк сообщает о структурных изменениях