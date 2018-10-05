В Кемерове снесли опасное здание школы

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-05T10:45:30+03:00

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В Кемерове снесли здание, в котором когда-то располагалась школа №4. Фотографии с места, где когда-то находилось опасное строение, очевидцы делятся в социальных сетях.

Раньше здание школы №4 находилось на улице Дарвина, 4. Когда-то здесь звучали звонкие детские голоса, однако со временем, после того, как учебное заведение перевели в другое здание, оно опустело. Вскоре вандалы выломали двери и разбили стекла. В последнее время в пустующее здание пробирались дети, а также граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Сейчас на месте школы осталась лишь гора строительного мусора. Что в будущем расположится на месте бывшей школы, пока не известно.