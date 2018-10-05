2018-10-05T11:54:02+03:00
Общество

Прокопчанин похитил «школьницу» и привез ее к себе домой

Пластиковую модель «школьницы» украли с оживленного участка автодороги
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: Архив КП, УР МВД России по Томской области.Фото: Архив КП, УР МВД России по Томской области.
Изменить размер текста:

В Прокопьевском районе безвестно исчезла школьница. К счастью, это был не живой ребенок, а всего лишь пластиковая модель, предупреждающая автолюбителей об опасном участке. Как оказалось, один из местных жителей решил «поселить» ее на своем приусадебном участке.

Сотрудники администрации поселка Большая Талда обратились в полицию со своей бедой: кто-то украл пластиковую модель, изображающую школьницу. Эта модель стояла неподалеку от оживленной дороги, которая проходит через поселок. Увидев ее, водители понимали, что на дорогу может выйти настоящий ребенок и снижали скорость. В какой-то момент школьница пропала.

Сотрудникам полиции потребовалось всего несколько часов для того, чтобы найти пропажу. Как оказалось, ее похититель – 20-летний житель Прокопьевска. Он приезжал в Большую Талду по своим делам, увидел там «девочку» и решил, что она может украсить его приусадебный участок. Именно там и нашли пропажу. К слову, за тягу к прекрасному мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский пруд заселят ценными рыбами
Кемеровское отделение ПАО Сбербанк обеспечило Банковской гарантией крупнейшую строительную компанию Кузбасса
В Кемерове рядом с надписью «Кузбасс» появится скульптура Святой Варвары
Инаугурация главы города Новокузнецка состоится 9 октября
В Кемерове снесли опасное здание школы
Преступник из Новокузнецка сменил внешность, чтобы спрятаться от полиции
В Кемерове в авариях на «зебре» пострадали 57 человек
В Кузбассе появился первый волонтерский кинологический отряд
Губернатор Кузбасса поздравил учителей с профессиональным праздником
Воспитанники кемеровской школы-интерната будут обучаться в фотошколе
Движение троллейбусов по маршруту №2 в Кемерове полностью восстановлено
В Кузбассе Lexus врезался в припаркованную на обочине машину
Воспитанники кузбасской колонии получили значки ГТО
Водитель «Волги» сбил корову на кузбасской трассе
Кузбасские буровики установили два мировых рекорда
Появилось видео последствий тройного ДТП в Новокузнецке
На кузбасской шахте работали специалисты с поддельными документами
Сбербанк сообщает о структурных изменениях