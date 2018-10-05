Прокопчанин похитил «школьницу» и привез ее к себе домой

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-05T11:54:02+03:00

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В Прокопьевском районе безвестно исчезла школьница. К счастью, это был не живой ребенок, а всего лишь пластиковая модель, предупреждающая автолюбителей об опасном участке. Как оказалось, один из местных жителей решил «поселить» ее на своем приусадебном участке.

Сотрудники администрации поселка Большая Талда обратились в полицию со своей бедой: кто-то украл пластиковую модель, изображающую школьницу. Эта модель стояла неподалеку от оживленной дороги, которая проходит через поселок. Увидев ее, водители понимали, что на дорогу может выйти настоящий ребенок и снижали скорость. В какой-то момент школьница пропала.

Сотрудникам полиции потребовалось всего несколько часов для того, чтобы найти пропажу. Как оказалось, ее похититель – 20-летний житель Прокопьевска. Он приезжал в Большую Талду по своим делам, увидел там «девочку» и решил, что она может украсить его приусадебный участок. Именно там и нашли пропажу. К слову, за тягу к прекрасному мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.