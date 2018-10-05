2018-10-05T12:52:25+03:00
Общество

Кемеровское отделение ПАО Сбербанк обеспечило Банковской гарантией крупнейшую строительную компанию Кузбасса

Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: СбербанкФото: Сбербанк
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5 октября в Кемеровском отделении ПАО Сбербанк состоялась встреча Управляющего Николая Шилова и генерального директора строительной компании Максима Николаева. На мероприятии Управляющий Кемеровским отделением Сбербанка торжественно вручил Максиму Николаеву Банковскую гарантию на реализацию проекта по строительству спортивного стадиона в г. Иркутск.

В сентябре застройщик выиграл в конкурсе на право заключения контракта на проектирование и строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутстке. Предварительная стоимость проекта оценивается в 6,3 млрд. рублей. ПАО Сбербанк поддержал компанию в реализации проекта и обеспечил исполнение обязательств по контракту Банковской гарантией.

«ПАО Сбербанк сотрудничает с ООО «СДС-Строй» с 2008 года. Мы не в первый раз выступаем в качестве финансового партнера в реализации крупных социально-значимых объектов. Победа «СДС-Строя» в открытом аукционе на строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в г. Иркутск – это закономерный этап для такой крупной строительной компании, имеющей опыт в строительстве объектов спортивного назначения», - прокомментировал Николай Шилов, Управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк

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