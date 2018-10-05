2018-10-05T12:36:35+03:00
Общество

Кузбасский пруд заселят ценными рыбами

В одном из районов области открыли плотину после капремонта
Екатерина БОРМОТОВА
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В Ленинск-Кузнецком районе запущены гидротехнические сооружения после капитального ремонта Фото: АКОВ Ленинск-Кузнецком районе запущены гидротехнические сооружения после капитального ремонта Фото: АКО
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В Ленинск-Кузнецком районе после капитального ремонта на реке Голодаевка открыли плотину и паводковый водосброс. Позже в искусственный водоем выпустят 160 килограммов ценных рыб.

– Село Ариничево расположено в степной климатической зоне, а река Голодаевка летом превращается в ручеек. Теперь плотина будет регулировать поступление воды из реки и двух ручьев. А искусственный водоем станет помощником не только в орошении полей и водопое скота, но и местом отдыха селян и любителей рыбного лова, – отметил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Местные жители рассказали, что в водоеме обитают караси, раки, окуни, щуки и выдры. После открытия дамбы в искусственный пруд запустили мальков карпа и карася. А через неделю он пополнится более ценными обитателями – белым амуром и толстолобиком. Всего планируется выпустить 160 килограммов рыбы.

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