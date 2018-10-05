Сбежавшего из Кузбасса преступника нашли по комментарию в соцсети
Преступника из Кузбасса, который был объявлен в федеральный розыск, нашли по комментарию в соцсети. Ранее мужчина стал фигурантом уголовного дела, но, нарушив подписку о невыезде, скрылся от следствия.
В октябре житель Березовского угнал автомобиль и стал фигурантом уголовного дела. На время следствия ему в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Однако мужчина нарушил обязательство и выехал за пределы города. Около года преступник скрывался – он был объявлен в федеральный розыск.
– На днях полицейские установили, что фигурант уголовного дела зарегистрировал интернет-страницу под ником «снежный барс». По комментариям к фотографиям владельца аккаунта сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение. Оперативники задержали разыскиваемого в Иркутске, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в ближайшее время он будет конвоирован в Березовский, где предстанет перед судом.