2018-10-05T13:07:39+03:00
Происшествия

Сбежавшего из Кузбасса преступника нашли по комментарию в соцсети

Мужчина нарушил подписку о невыезде и попал в федеральный розыск
Екатерина БОРМОТОВА
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Преступника из Кузбасса, который был объявлен в федеральный розыск, нашли по комментарию в соцсети. Ранее мужчина стал фигурантом уголовного дела, но, нарушив подписку о невыезде, скрылся от следствия.

В октябре житель Березовского угнал автомобиль и стал фигурантом уголовного дела. На время следствия ему в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Однако мужчина нарушил обязательство и выехал за пределы города. Около года преступник скрывался – он был объявлен в федеральный розыск.

– На днях полицейские установили, что фигурант уголовного дела зарегистрировал интернет-страницу под ником «снежный барс». По комментариям к фотографиям владельца аккаунта сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение. Оперативники задержали разыскиваемого в Иркутске, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время он будет конвоирован в Березовский, где предстанет перед судом.

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