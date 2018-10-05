СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-05T13:24:09+03:00

В Новокузнецке вандалы испортили спортплощадку за 27 миллионов Фото: Екатерина РОМАНОВА

После ремонта на площадке для воркаута поставят камеры наблюдения

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Накануне в Новокузнецке поклонники здорового образа жизни обнаружили, что новая площадка для воркаута в парке Гагарина подверглась нападению вандалов. Кто обезобразил площадку и будет ли она отремонтирована? С этим вопросом мы обратились в администрацию города.

- На новой площадке для воркаута в парке Гагарина мы обнаружили разорванное резиновое покрытие. Не стали выяснять, что произошло, а вместе со специалистами подрядной организации приступили к ремонту, - рассказал Виталий Солоненко, заместитель главы города Новокузнецка по строительству.

В скором времени покрытие площадки будет восстановлено.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сейчас на местах разрывов сделали вырезы и подготовили площадку к напылению нового резинового слоя. На следующей неделе площадку должны привести в порядок. Также в скором времени здесь будут установлены камеры видеонаблюдения, чтобы избежать иных недоразумений.

В день открытия на площадке проходил чемпионат по воркауту.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Напомним, площадку, в строительство которой было вложено порядка 27 миллионов рублей, на 400-летие Новокузнецка городу подарила компания Евраз. Площадь уличного спортивного комплекса составляет тысячу квадратных метров. Помимо тренажеров для занятий воркаутом здесь имеется баскетбольная площадка.