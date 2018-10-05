В Кемерове по сигналу пожарной тревоги эвакуировали посетителей ресторана
Вечером в одном из ресторанов быстрого питания известной торговой марки, расположенном на Советском проспекте, 32, случилось ЧП. Здесь по сигналу пожарной тревоги были эвакуированы посетители и работники заведения.
Пожар в ресторане быстрого питания.5 октября 2018Кирилл ЧАЩИН
- Администратор заведения, получив сигнал сработавшей пожарной сигнализации, тут же вызвала пожарных, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Впрочем, помощь пожарных не потребовалась. Посетители и персонал заведения, услышав сигнал тревоги, самостоятельно покинули ресторан. Как сообщают очевидцы, эвакуация проходила спокойно, без паники.
Пожарные же, прибыв по сигналу и обследовав все помещения, не обнаружили не признаков горения, ни признаков задымления.
Сейчас специалисты устанавливают причину срабатывания пожарной сигнализации.