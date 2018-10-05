СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-05T15:20:18+03:00

В Кемерове по сигналу пожарной тревоги эвакуировали посетителей ресторана Фото: Кирилл ЧАЩИН

Несколько пожарных расчетов работали в здании KFC [видео]

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Вечером в одном из ресторанов быстрого питания известной торговой марки, расположенном на Советском проспекте, 32, случилось ЧП. Здесь по сигналу пожарной тревоги были эвакуированы посетители и работники заведения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671879" frameborder="0"></iframe> Пожар в ресторане быстрого питания.5 октября 2018Кирилл ЧАЩИН

- Администратор заведения, получив сигнал сработавшей пожарной сигнализации, тут же вызвала пожарных, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Впрочем, помощь пожарных не потребовалась. Посетители и персонал заведения, услышав сигнал тревоги, самостоятельно покинули ресторан. Как сообщают очевидцы, эвакуация проходила спокойно, без паники.

Пожарные же, прибыв по сигналу и обследовав все помещения, не обнаружили не признаков горения, ни признаков задымления.

Сейчас специалисты устанавливают причину срабатывания пожарной сигнализации.