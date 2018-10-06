2018-10-06T04:19:48+03:00
Общество

Кузбассовцев поздравили со 100-летием уголовного розыска

Торжественный прием состоялся в ГУ МВД России по Кемеровской области
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Накануне, 5 октября, сотрудники уголовного розыска отмечали 100-летие со дня организации Отдела уголовного розыска. С праздников сотрудников и ветеранов уголовного розыска поздравил начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов.

Игорь Иванов поблагодарил всех, кто посвятил свою жизнь служению родине, поблагодарил их за профессионализм и безупречную службу.

- Профессия сотрудника уголовного розыска требует особого склада характера и обостренного чувства справедливости. Здесь абсолютно нет места случайным людям, - отметил генерал Игорь Иванов. - Только так возможно достичь тех целей, которые поставлены: выявлять, раскрывать, пресекать преступления и задерживать преступников.

В 2018 году оперуполномоченные уголовного розыска раскрыли более 11,5 тысяч преступлений, из них порядка трех тысяч – тяжких и особо тяжких. К слову, профессии оперуполномоченного уголовного розыска не только делает мир спокойнее и безопаснее, но и несет риск для жизни: 22 сотрудника угро Кузбасса погибли при исполнении служебного долга. В их честь названы улицы Кузбасс

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