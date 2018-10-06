2018-10-06T06:35:50+03:00
Происшествия

Рецидивист из Кузбасса ограбил охотника

Добычей преступника стали ружье, патроны и ювелирные украшения
Екатерина РОМАНОВА
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Более 220 тысяч рублей составил ущерб от ограбления охотника из Кузбасса злоумышленник похитил у него оружие и ювелирные украшения.

Житель поселка Октябрьский, что в Прокопьевском районе, обратился в полицию с заявлением о том, что его дом обокрали. Из сейфа, который находился в доме охотника, пропало охотничье ружье, нож и 10 патронов. Кроме того, злоумышленник прихватил ювелирные украшения и другие ценные вещи. В обще сложности ущерб составил более 220 тысяч рублей.

Оперативники, отрабатывая разные варианты, заподозрили в ограблении 30-летнего жителя Киселевска. Он уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за квартирные кражи. Однако дома мужчины не оказалось: он выехал за пределы района. Проверяя круг его знакомых, полицейские выяснили, что некоторое время назад приезжал в Кемерпово и сдал в ломбард ювелирные украшения. За них злоумышленник выручил 25 тысяч рублей. затем он отправился в Гурьевск – именно там и удалось задержать грабителя. К слову, от ружья к тому моменту он уже успел избавиться – оставил его на хранение знакомому из Краснобродского.

За кражу драгоценностей, оружия и патронов мужчине грозит наказание: до семи лет лишения свободы.

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