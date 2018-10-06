2018-10-06T07:02:20+03:00
Общество

В Кемерове при раскопках нашли артефакты XVII-XVIII века

Среди уникальных артефактов – монеты, кованые гвозди и другое
Екатерина РОМАНОВА
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Монета времен Елизаветы Петровны. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.Монета времен Елизаветы Петровны. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.
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Во время археологических раскопок, которые проходят в Кемерове, были обнаружены уникальные артефакты, относящиеся к XVII-XVIII векам.

Уникальные фрагменты керамической посуды, кованые гвозди и найденная при раскопках монета 1748 года лишь еще раз подтверждают, что и 300 лет назад на месте современного Кемерова уже были населения. К слову, на карту, датированную 1840 годом, нанесены все деревянные постройки деревни Кемеровой, которая располагалась на правом берегу Томи – там, где сейчас находится Кировский район. Именно там, на одном из участков, не занятых современными постройками, и проводились раскопки. На месте, где когда-то располагался амбар (если верить картам), и удалось обнаружить керамику, фрагменты посуды, изготовленной на гончарном круге, кованые гвозди. Здесь же нашли и монету 1748 года выпуска, которая была в ходу с 1747 по 1753 годы, во времена императрицы Елизаветы Петровны.

Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.

Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.

- У нас появляются новые знания о том, кто здесь жил, каков был их быт. Слой за слоем мы видим, что эти поселения основаны ранее 19 века. Теперь мы строим планы по освоению новых участков, раскопки планируется начать весной будущего года, – отметил глава города Кемерово Илья Середюк, побывавший на месте раскопок.

В следующем году ученые планируют провести раскопки на месте, где когда-то находилась часовня.

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