Кемеровчанин украл три мобильника за один день

СЕГОДНЯ 08:27 2018-10-06T08:27:53+03:00

Теперь он может лишиться свободы на срок до пяти лет

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В Кемерове полицейские задержали подозреваемого в серии краж мобильных телефонов.

29-летний кемеровчанин, видимо, очень хотел разбогатеть, но прилагать к этому особых усилий не собирался. Мужчина зашел в сервисный центр по ремонту техники и электроники, ног вместо того, чтобы что-то отремонтировать, украл со стола директора центра телефон стоимостью 14 тысяч рублей. Директор сервисного центра тут же обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вскоре смогли установить, что кражу совершил 29-летний безработный местный житель. И тот день был для него «урожайным». Кемерочанин кроме сервисного центра побывал в ломбарде, однако не стал ничего там сдавать, а похитил с открытой витрины два мобильника, которые стоили около трех тысяч рублей.

Любитель телефонов и легкой наживы в скором времени предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.