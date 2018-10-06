2018-10-06T09:36:52+03:00
Происшествия

Видео: трамвай протаранил легковушку на Кузнецком проспекте в Кемерове

Из-за ДТП в городе образовалась пробка [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион42"Фото: vk.com, "Регион42"
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Субботним утром в Кемерове на пересечении Кузнецкого и Советского проспектов случилось ДТП. Здесь трамвай протаранил легковой автомобиль.

ДТП в Кемерове на Кузнецком проспекте..Видео: vk.com, "Регион 42", Владислав Шиварев

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов утра. Трамвай, врезавшийся в кроссовер, перегородил сразу несколько полос движения в обе стороны. Чтобы объехать место ДТП, автолюбители и водители общественного транспорта были вынуждены выезжать на полосу встречного движения. В течение некоторого времени скорость движения на этом участке дороги – по данным сервиса «Яндекс. Пробки» не превышала семи километров в час. Пользователи социальных сетей при этом отмечают, что в этом месте могло бы случитсья еще не одно ДТП из-за того, что сразу после аварии движение никак не регулировалось.

- ДТП случилось в 10:05, уже в 10:30 движение трамваев было восстановлено. Ни пассажиры, ни водители трамвая не пострадали, - сообщили в пресс-службе КЭТК. - По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля. Он также не получил травм.

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