Видео: трамвай протаранил легковушку на Кузнецком проспекте в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-06T09:36:52+03:00

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Субботним утром в Кемерове на пересечении Кузнецкого и Советского проспектов случилось ДТП. Здесь трамвай протаранил легковой автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/672002" frameborder="0"></iframe> ДТП в Кемерове на Кузнецком проспекте..Видео: vk.com, "Регион 42", Владислав Шиварев

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов утра. Трамвай, врезавшийся в кроссовер, перегородил сразу несколько полос движения в обе стороны. Чтобы объехать место ДТП, автолюбители и водители общественного транспорта были вынуждены выезжать на полосу встречного движения. В течение некоторого времени скорость движения на этом участке дороги – по данным сервиса «Яндекс. Пробки» не превышала семи километров в час. Пользователи социальных сетей при этом отмечают, что в этом месте могло бы случитсья еще не одно ДТП из-за того, что сразу после аварии движение никак не регулировалось.

- ДТП случилось в 10:05, уже в 10:30 движение трамваев было восстановлено. Ни пассажиры, ни водители трамвая не пострадали, - сообщили в пресс-службе КЭТК. - По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля. Он также не получил травм.