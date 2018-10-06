2018-10-06T11:13:39+03:00
Общество

Сергей Цивилев принял участие в конных соревнованиях на Кубок памяти Арины Тесленко

Губернатор Кемеровской области отметил, что конный спорт в Кузбассе необходимо развивать
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской области
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6 октября в Кемерове стартовали конные соревнования на Кубок памяти Арины Тесленко, 9-летней воспитаннице клуба «Фелиция», погибшей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». В открытии соревнований принимал участие глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Рад, что конный спорт в нашем регионе развивается. Лошади - удивительные создания, они делают нас лучше, - отметил Сергей Цивилев.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов в возрасте 11-14 лет из разных городов Кузбасса – Кемерова, Новокузнецка, Березовского, Прокопьевска. В субботу, 6 октября они состязаются в конкуре, а на воскресенье запланированы соревнования по выездке и награждение победителей и призеров.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области

Но прежде, чем начались соревнования, участники почтили память Арины Тесленко, воспитанницы клуба «Фелиция!. Девочка считалась перспективной спортсменкой, весной 2018 года хорошо выступила на Кубке клубов. А 25 марта жизни Арины и ее отца трагически оборвались в ТРЦ «Зимняя вишня.

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