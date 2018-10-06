2018-10-06T11:57:22+03:00
Общество

Погода в Кемерове на 7 октября: до -2 градусов и дымка

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье, 7 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Теплые осенние деньки не торопятся покидать Кузбасс.Теплые осенние деньки не торопятся покидать Кузбасс.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 7 октября, ожидается приятный осенний денек. Несмотря на то, что ночью столбики термометров местами опустятся до -2 градусов, днем воздух прогреется до +26.

На территории Кемеровской области в воскресенье, 7 октября будет довольно тепло: уличные термометры будут показывать от +21 до +26 градусов. Местами – чуть прохладнее, лишь +15…+20. При этом ожидается небольшая облачность, но без осадков.Ночью местами столбики термометров опустятся до -2 градусов, но в большинстве районов будет +4...+9 градусов. Юго-восточный ветер будет несильным: от двух до семи метров в секунду, и лишь при порывах – до 8-13. Утром местами возможна дымка.

В Кемерове ночью будет +1…+3 градусов, местами – до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов. В областном центре также будет наблюдаться небольшая облачность без осадков.

В Новокузнецке воздух прогреется до +19 градусов. Здесь небо в основном будет ясным, осадков не ожидается, а скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.

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