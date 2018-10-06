Новокузнечане до 8 октября смогут выбрать дороги для ремонта в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-06T13:53:53+03:00

Какие дороги в Новокузнецке будут отремонтированы в 2019 году? Выбирайте! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Для этого нужно выбрать дорожный участок и проголосовать за него

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На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» проходит опрос, который посвящен ремонту городских дорог в 2019 году.

До 8 октября все горожане могут отдать свой голос за тот или иной участок дороги, который, по их мнению, в первую очередь нуждается в ремонте. Дорожные работы будут проводиться в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги. На части дорог будет выполнен капитальный ремонт. Для части автомобильных дорог потребуется реконструкция, а кое-где могут быть построены новые дорожные объекты.

Если вы готовы принять участие в опросе, пройдите по ссылке и оставьте свой голос. Отметим также, что выбор нужно будет сделать в пользу одной из дорог Центрального района. Сделать свой выбор необходимо до 8 октября.