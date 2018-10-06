Появилась информация о пострадавших при столкновении автобуса ПАЗ и КамАЗа в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-06T14:07:45+03:00

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Стало известно о пострадавших при дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в субботу, 6 октября, на улице Красноармейской в Кемерове.

Как сообщили в отделе пропаганды кемеровской Госавтоинспекции, ДТП случилось в четвертом часу дня на улице Красноармейской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/672028" frameborder="0"></iframe> Столкновение КамАЗа и ПАЗа в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42", Роман Степанян.

- Автобус ПАЗ в момент столкновения находился не на маршруте, поэтому пассажиров в салоне не было, - сообщили в отделе пропаганды. – Серьезные травмы при столкновении получил сам водитель автобуса – ему оказали необходимую медицинскую помощь. Водитель КамАЗа не пострадал.

Последствия дорожно-транспортного происшествия попали на видео, которое очевидцы опубликовали в социальных сетях. На его кадрах видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. При этом КамАЗ перевернулся на бок и оказался на обочине.