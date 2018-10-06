На одной из улиц Кемерова умер мужчина

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-06T17:14:43+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали чрезвычайного происшествия: в субботу, 6 октября на Октябрьском проспекте прямо на улице скончался мужчина.

Как сообщают очевидцы, мужчина в годах шел по улице, потом ему, видимо, стало плохо, и он умер. На месте работали сотрудники полиции.

Комментаторы в социальных сетях отмечают, что это уже третий случай за несколько дней, когда человек последние минуты жизни проводит на улице или в общественном месте. Так, неделю назад стало плохо посетительнице автовокзала. Она скончалась до прибытия кареты скорой помощи. Чуть позже труп еще одной женщины был обнаружен на остановке общественного транспорта. В этот же раз пожилой мужчина, видимо, отправился в магазин, но домой уже не вернулся.