2018-10-06T18:37:01+03:00
Общество

В Кузбассе школьников кормили с нарушениями

Специалисты Роспотребнадзора составили 37 протоколов о нарушениях
Екатерина РОМАНОВА
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С начала учебного года специалисты Роспотребнадзора особенно тщательно следят затем, как кормят школьников в столовых. Увы, не все гладко: с начала учебного года составлено 37 протоколов об административных правонарушениях.

С начала учебного года 91,4% школьников получают в школьных столовых горячие обеды, а еще 8,6% ребятишек приобретают буфетную продукцию. С общеобразовательными учреждениями заключили договоры 22 организатора питания, 276 поставщиков обеспечивают поставки сырья в общеобразовательные учреждения и 305 школ самостоятельно готовят обеды и завтраки для детей. Как сообщет пресс-служба РОспотребнадзора по Кемеровской области, с начала нынешнего учебного года уже проведены проверки 19 общеобразовательных школ, двух организаторов питания и семи поставщиков продукции. Увы, во время проверок были обнаружены нарушения, поэтому специалисты Роспотребнадзора вынуждены были составить 37 протоколов об административных правонарушениях и наложить штрафы – в обще сложности на 104 тысячи рублей.

- Отобрано и исследовано 59 проб готовых блюд и 43 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям, - отметили в ведомстве. - Не соответствующих гигиеническим нормативам проб не выявлено.

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