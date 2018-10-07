2018-10-07T05:01:33+03:00
Общество

На сотню больше: в Новокузнецке установятся еще одну сотню контейнеров для вторсырья

Сейчас специальных баков около четырех сотен
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Новокузнецке до конца 2018 года в Новокузнецке планируют установить порядка 100 контейнеров для раздельного сбора вторичного сырья.

В Новокузнецке регулярно проходят мероприятия по организации раздельного мусора. Здесь уже установлено порядка 400 контейнеров для раздельного сбора вторсырья – примерно на каждой четвертой площадке. А до конца года из станет на 100 больше. В такие контейнеры последователи грамотного сбора вторичного сырья складывают макулатуру и пластик, полимерные пленки и текстиль, алюминий и жесть, опасные отходы.

К слову, опыт Новокузнецка в налаживании отдельного сбора уже включен в сборник «Как превратить мусор в пользу»: он стал одним из десяти городов, где реализуются лучшие проекты. Среди них – проекты «Собиратор», «Экомобиль, «Зеленая гвардия».

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