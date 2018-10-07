2018-10-07T04:59:54+03:00
Общество

В Кемерове обнаружили 36,6 килограммов опасного мяса

У продавцов не оказалось сопроводительных документов
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Сотрудники управления Россельхознадзора по республикам Хакасия, Тыва и Кемеровской области провели проверку мясной продукции, которая продается в Кемерове. Как оказалось, не все мясные полуфабрикаты являются безопасными.

В Кузбассе сегодня существует опасность заноса на территорию области вируса африканской чумы свиней, именно поэтому специалисты Россельхознадзора особенно тщательно следят за безопасностью мяса, которое попадает на столы жителей региона. В начале октября 2018 года специалисты ведомства проверили продукцию, которую продают предприниматели и физические лица вне территории рынков и магазинов. Как оказалось, в шести случаях у продавцов не было ни сопроводительных документов, ни маркировки продукции.

В общей сложности специалисты Россиельхознадзора изъяли 36,6 килограммов опасного мяса, а в отношении предпринимателей составили протоколы об административном нарушении.

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