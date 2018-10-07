СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-07T06:06:38+03:00

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В сети появилось видео последствий серьезной аварии с мотоциклистом в Кузбассе. ДТП, по словам очевидцев, произошло в субботу, 6 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/672090" frameborder="0"></iframe> ДТП с мотоциклистом в Полысаево.Автор: Екатерина Алексеева / "ВКонтакте"

Последствия столкновения мотоцикла с легковым автомобилем в Полысаево сняли на видео. На кадрах запечатлен серьезно пострадавший мотоцикл и его водитель, лежащий на земле. Рядом – медики, которые оказывают пострадавшему первую помощь.

По словам свидетелей аварии, мужчина получил травму ноги – его госпитализировали. Однако официальной информации по поводу полученных в аварии травм и количества пострадавших на данный момент не сообщается.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.