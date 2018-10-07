Стало известно, когда в Кузбассе состоится конный крестный ход

СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-07T07:02:16+03:00

Он будет посвящен 300-летию начала освоения Кузбасса

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Стало известно, когда пройдет Всекузбасский православный конный крестный ход. Об этом на открытии конных соревнований, посвященных памяти погибшей в «Зимней вишне» юной наездницы, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По словам губернатора, крестный ход состоится в августе 2019 года и будет посвящен 300-летнему юбилею освоения Кузбасского угольного бассейна. Он пройдет по маршруту русского ученого XIX века Петра Чихачева, который первым оценил запасы угля Кузнецкого бассейна и составил его карту.

В администрации Кемеровской области отметили, что подобный конный крестный ход станет первым за Уралом. В основных пунктах остановки планируется проведение молебнов о благополучии Кузбасса и его жителей, о безопасности шахтерского труда, катание на лошадях детей и подростков, концерты народных коллективов, встречи с краеведами и историками.

– В регионе действуют 18 конноспортивных клубов. Растет количество детей, которые приходят заниматься этим видом спорта, – отметил губернатор.

Напомним, открытие соревнований, посвященных памяти погибшей в мартовском пожаре Арины Тесленко, состоялось в конноспортивном клубе «Фелиция» 6 октября. Соревнования продолжатся и в воскресенье, 7 октября.