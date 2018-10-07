2018-10-07T08:12:26+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина украл пальто в подарок супруге

Женщина потребовала, чтобы муж вернул краденую вещь
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе мужчина украл пальто в подарок супругеВ Кузбассе мужчина украл пальто в подарок супругеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе местный житель украл пальто в подарок супруге. Однако жена такой презент мужа не оценила и потребовала вернуть краденую вещь.

Инцидент произошел в Киселевске. В дежурную часть полиции обратился 45-летний предприниматель. Он сообщил, что из его магазина украли женское пальто стоимостью 3,5 тысячи рублей. Полицейским удалось задержать похитителя по горячим следам.

Оказалось, что подозреваемый после работы зашел в парикмахерскую, которая находится по соседству с магазином верхней одежды. После стрижки мужчина зашел в магазин и похитил женское пальто – мужчина снял вещь с вешалки и спрятал ее в полиэтиленовый пакет.

Дома мужчина преподнес пальто жене как подарок, однако вторая половина презент не оценила и потребовала утром вернуть краденую вещь. Однако на следующий день в дом похитителя пришли сотрудники полиции, которые изъяли пальто. Житель Киселевска стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Дело передано в суд

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