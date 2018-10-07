Ехавший на похороны житель Кемерова погиб в лобовом ДТП на трассе

СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-07T08:55:54+03:00

В аварии также пострадали две несовершеннолетние девочки и женщина

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Житель Кемерова погиб в аварии под Новосибирском. Вместе с семьей погибший ехал на похороны в Омск.

Смертельное ДТП произошло в 3.30 воскресенья в Новосибирском районе. На 1437-м километре трассы Р-254 лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля марок ВАЗ-2112 и BMW.

– По предварительной информации, водитель BMW, двигаясь со стороны Коченево в направлении Новосибирска, столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2112. В результате ДТП 39-летний водитель LADA скончался на месте, а его пассажиры – 35-летняя женщина и две девочки в возрасте 12 и 17 лет – были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель иномарки получил травму ноги, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, которая установит все обстоятельства и причины аварии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили очевидцы аварии в соцсети, водитель BMW уснул за рулем. А погибший мужчина с семьей ехал на похороны в Омск.