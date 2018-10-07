Губернатор Кузбасса передал поздравления с днем рождения Владимиру Путину
Губернатор Кемеровской области передал поздравления с днем рождения президенту страны Владимиру Путину. Сергей Цивилев пожелал президенту успехов в государственных делах и крепкого здоровья.
Владимир Путин 7 октября отмечает 66-й день рождения. Свои поздравления Путину передал губернатор Кузбасса.
– Мы благодарны президенту за внимание к Кузбассу, заботу о развитии промышленности, поддержку проектов, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности региона.
Благодаря Владимиру Владимировичу началась активная подготовка к 300-летию Кузбасса. Мы высоко ценим его доверие и внимание. Мы не подведем! – написал Цивилев в соцсети.
Он пожелал Путину «успехов в государственных делах, крепкого сибирского здоровья и всего самого доброго».