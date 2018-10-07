Губернатор Кузбасса передал поздравления с днем рождения Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-07T10:05:31+03:00

Путин на разрезе во время визита в Кемеровскую область в августе 2018 года

Сергей Цивилев пожелал президенту успехов в государственных делах и крепкого здоровья

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Губернатор Кемеровской области передал поздравления с днем рождения президенту страны Владимиру Путину. Сергей Цивилев пожелал президенту успехов в государственных делах и крепкого здоровья.

Владимир Путин 7 октября отмечает 66-й день рождения. Свои поздравления Путину передал губернатор Кузбасса.

– Мы благодарны президенту за внимание к Кузбассу, заботу о развитии промышленности, поддержку проектов, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности региона.

Благодаря Владимиру Владимировичу началась активная подготовка к 300-летию Кузбасса. Мы высоко ценим его доверие и внимание. Мы не подведем! – написал Цивилев в соцсети.

Он пожелал Путину «успехов в государственных делах, крепкого сибирского здоровья и всего самого доброго».