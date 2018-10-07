Погода в Кемерове 8 октября: похолодание и дожди

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-07T12:57:22+03:00

Рабочая неделя в регионе начнется с дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на первый рабочий день. В понедельник в регионе похолодает и пройдут дожди.

В Кузбассе 8 октября ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, в связи с чем температура воздуха в регионе опустится до +9,+14 градусов Цельсия. Ночь в регионе еще пройдет под знаком плюс.

Южный ветер днем будет усиливаться до 17 метров в секунду. В большинстве районов области пройдут дожди, местами возможны грозы. Утром ожидается туман.

В Кемерове 8 октября ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +2,+4 градусов Цельсия. Днем они зафиксируют температуру +12,+14 градусов.