Погода в Кемерове 8 октября: похолодание и дожди
Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на первый рабочий день. В понедельник в регионе похолодает и пройдут дожди.
В Кузбассе 8 октября ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, в связи с чем температура воздуха в регионе опустится до +9,+14 градусов Цельсия. Ночь в регионе еще пройдет под знаком плюс.
Южный ветер днем будет усиливаться до 17 метров в секунду. В большинстве районов области пройдут дожди, местами возможны грозы. Утром ожидается туман.
В Кемерове 8 октября ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +2,+4 градусов Цельсия. Днем они зафиксируют температуру +12,+14 градусов.