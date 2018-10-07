В Новокузнецке ищут квадроцикл, скрывшийся с места ДТП
В Новокузнецке квадроцикл скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшая сторона ищет свидетелей ДТП.
Авария произошла 6 октября.
– Ищу владельцев видеорегистраторов, двигавшихся 6 октября с 8.05 до 8.20 по улицам Чернышова – Рокоссовского – Мира. Огромная просьба, посмотрите свои видеозаписи, может быть, на них попал квадроцикл, который скрылся с места ДТП. Может, его видели во дворе около Профмедосмотра, откуда он выехал, и смогут его описать, – написала в соцсети попавшая в ДТП новокузнечанка Ирина.
В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» женщина отметила, что ехала на автомобиле Toyota Funcargo.
– Хотела заехать в магазин, который находится в поле. Стала пропускать встречные автомобили, и тут сзади удар. Даже не поняла сначала, он (водитель квадроцикла, который врезался в Toyota, – прим. «КП») сразу дал по газам и удалился, толком не рассмотрела, – добавила собеседница издания.
Жительница Новокузнецка обратилась за помощью в ГИБДД, второй участник аварии сейчас объявлен в розыск.