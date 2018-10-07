2018-10-07T13:44:30+03:00
Происшествия

В Новокузнецке ищут квадроцикл, скрывшийся с места ДТП

Авария произошла 6 октября
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новокузнецке квадроцикл скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшая сторона ищет свидетелей ДТП.

Авария произошла 6 октября.

– Ищу владельцев видеорегистраторов, двигавшихся 6 октября с 8.05 до 8.20 по улицам ЧернышоваРокоссовского – Мира. Огромная просьба, посмотрите свои видеозаписи, может быть, на них попал квадроцикл, который скрылся с места ДТП. Может, его видели во дворе около Профмедосмотра, откуда он выехал, и смогут его описать, – написала в соцсети попавшая в ДТП новокузнечанка Ирина.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» женщина отметила, что ехала на автомобиле Toyota Funcargo.

– Хотела заехать в магазин, который находится в поле. Стала пропускать встречные автомобили, и тут сзади удар. Даже не поняла сначала, он (водитель квадроцикла, который врезался в Toyota, – прим. «КП») сразу дал по газам и удалился, толком не рассмотрела, – добавила собеседница издания.

Жительница Новокузнецка обратилась за помощью в ГИБДД, второй участник аварии сейчас объявлен в розыск.

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