В Юрге из-за шалости детей загорелись два гаража с автомобилями внутри

СЕГОДНЯ 03:40 2018-10-08T03:40:29+03:00

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В Юрге из-за шалости детей с огнем загорелись два гаража с автомобилями внутри. Дощатый и металлический гаражи находились под одной крышей.

Пожар произошел 6 октября. Сигнал о возгорании в частных гаражах и автомобилях на улице Загородной поступил в оперативные службы в 15.44.

В результате пожара у местного жителя сгорел дощатый гараж, полностью выгорел салон автомобиля ГАЗ-2410. Также обгорела обрешетка крыши на площади шесть квадратных метров, и закоптились стены металлического гаража, где стоял автомобиль «Москвич 408», рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что пожар был ликвидирован в 15.55 силами 11 сотрудников МЧС и трех единиц техники.

Во время происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной пожара называют детскую шалость с огнем.