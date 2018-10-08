Ночью в Кемерове загорелся киоск

СЕГОДНЯ 04:51 2018-10-08T04:51:05+03:00

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В ночь на понедельник, 8 октября, в Кемерове загорелся киоск. В качестве одной из версий произошедшего специалисты рассматривают поджог.

Сигнал о пожаре в частном киоске на улице Забойной в жилом районе Кедровка поступил в оперативные службы в 01.07.

- На момент прибытия первого подразделения из киоска шел дым. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка внутри на площади 15 квадратов. Причина устанавливается, - сообщили в региональном главке МЧС.

В ведомстве уточнили, что в качестве одной из версий случившегося рассматривается поджог, однако следственные мероприятия еще не завершены.

Пожар был ликвидирован в 01.22 силами четырех спасателей.