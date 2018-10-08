Ночью в Кемерове загорелся киоск
В ночь на понедельник, 8 октября, в Кемерове загорелся киоск. В качестве одной из версий произошедшего специалисты рассматривают поджог.
Сигнал о пожаре в частном киоске на улице Забойной в жилом районе Кедровка поступил в оперативные службы в 01.07.
- На момент прибытия первого подразделения из киоска шел дым. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка внутри на площади 15 квадратов. Причина устанавливается, - сообщили в региональном главке МЧС.
В ведомстве уточнили, что в качестве одной из версий случившегося рассматривается поджог, однако следственные мероприятия еще не завершены.
Пожар был ликвидирован в 01.22 силами четырех спасателей.