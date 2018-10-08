В Кемерове из-за сломанного светофора образовался транспортный коллапс

СЕГОДНЯ 05:20 2018-10-08T05:20:55+03:00

Светофорный объект не работает на пересечении улицы Красноармейской и Кузнецкого проспекта

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В Кемерове утром понедельника на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Кузнецкого образовался транспортный коллапс. Затор образовался из-за неработающего светофора.

О большой пробке из-за переставшего работать светофорного объекта кемеровчан предупредили водители в соцсетях.

«Я ехал – Красноармейская стоит, потому что заблокирована потоком, поворачивающим с Кузнецкого на Красноармейку. Те, в свою очередь, не могут проехать благодаря потоку, движущемуся по Кузнецкому прямо», - написал пользователь «ВКонтакте» Алексей Караваев.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», скорость движения потока в данном месте не превышает 7-10 километров в час. Также стоят в пробке на перекрестке проспектов Кузнецкого и Советского, есть заторы на пересечении Красноармейской и Дзержинского.

Со скоростью 15 километров в час сейчас движутся транспортные потоки в районе перекрестков Ленина – Кузнецкий, 10 километров – Ленина – Сибиряков-Гвардейцев. Есть сложности с проездом в районе улицы Красноармейской от Мичурина до Соборной. Также в пробке стоит часть Октябрьского со стороны Университетского моста, Пионерский бульвар.