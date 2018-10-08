В Кемерове подростка нашли мертвым на дереве

СЕГОДНЯ 06:03 2018-10-08T06:03:33+03:00

В Кемерове на дереве нашли тело мальчика Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Кемерове утром понедельника на дереве нашли мертвого мальчика. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел рядом с домом №49 на улице Тухачевского. Тело мертвого мальчика 15-16 лет висело на дереве.

– Люди ходили мимо, не обращали внимания на происходящее, – написала в социальной сети «ВКонтакте» пользовательница Вероника Орехова.

Информацию в данный момент проверяют следственные органы и полиция.