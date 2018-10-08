В Кемерове подростка нашли мертвым на дереве
О случившемся сообщили пользователи соцсетей
В Кемерове на дереве нашли тело мальчикаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове утром понедельника на дереве нашли мертвого мальчика. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел рядом с домом №49 на улице Тухачевского. Тело мертвого мальчика 15-16 лет висело на дереве.
– Люди ходили мимо, не обращали внимания на происходящее, – написала в социальной сети «ВКонтакте» пользовательница Вероника Орехова.
Информацию в данный момент проверяют следственные органы и полиция.