2018-10-08T06:03:33+03:00
Происшествия

В Кемерове подростка нашли мертвым на дереве

О случившемся сообщили пользователи соцсетей
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове на дереве нашли тело мальчикаВ Кемерове на дереве нашли тело мальчикаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове утром понедельника на дереве нашли мертвого мальчика. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел рядом с домом №49 на улице Тухачевского. Тело мертвого мальчика 15-16 лет висело на дереве.

– Люди ходили мимо, не обращали внимания на происходящее, – написала в социальной сети «ВКонтакте» пользовательница Вероника Орехова.

Информацию в данный момент проверяют следственные органы и полиция.

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