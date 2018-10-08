Ночью в Новокузнецке из горящей квартиры спасли двух детей

СЕГОДНЯ 06:18 2018-10-08T06:18:15+03:00

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В Новокузнецке ночью загорелась трехкомнатная квартира в десятиэтажном доме. Из огня пожарные вынесли двух детей и троих взрослых, еще 30 человек вышли самостоятельно.

Сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Чернышова поступил в оперативные службы в 03.10. На момент прибытия первого подразделения пожарных из окна квартиры на восьмом этаже шел дым.

– Сотрудниками пожарной охраны из одной квартиры спасены четыре человека, из них двое детей. Из другой – один человек. Самостоятельно по лестницам эвакуировались 30 человек, – рассказали «Комсомолке» подробности ЧП в региональном главке МЧС.

Пожар был ликвидирован в 03.43 силами 13 спасателей. По данным ведомства, в результате пожара в комнате обгорела мебель и вещи на общей площади 12 квадратных метров.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.