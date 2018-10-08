В Кемерове спасатели пришли на помощь уснувшему после физкультуры школьнику

СЕГОДНЯ 06:42 2018-10-08T06:42:44+03:00

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В Кемерове местным жителям на выходных понадобилась помощь спасателей. Они не могли попасть в квартиру, где находился их сын-школьник.

Кемеровчане вернулись после субботнего променада по магазинам, однако не смогли попасть в квартиру – дверь оказалась заперта изнутри на щеколду. Родители попытались достучаться до ребенка, который к этому моменту уже должен был вернуться из школы, но ответа не было. Испуганные взрослые обратились за помощью к спасателям.

– Специалисты службы спасения приняли решение забраться в квартиру, которая находится на третьем этаже, через балкон. Они приставили трехколенную лестницу и проникли в помещение. В зале с включенным телевизором спал ребенок. Родители разбудили сына, который спросонья не понимал, что в их квартире делают спасатели, – сообщили в «Кемеровской службе спасения».

Оказалось, что мальчик пришел домой после урока физкультуры, на котором он вдоволь набегался и, придя домой, решил немного отдохнуть. В результате ребенок сам не заметил, как уснул. Медицинская помощь школьнику не понадобилась.

За прошедшие выходные кемеровские спасатели выезжали на 17 обращений от горожан.