2018-10-08T07:12:02+03:00
Происшествия

Ночью в Кузбассе неизвестные подожгли две иномарки

Автопожары произошли в селе Бедарево
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ночью в Кузбассе подожгли автомобили марок Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4. Автопожары произошли в селе Бедарево Новокузнецкого района.

Сигнал о пожаре в частных легковых автомобилях на улице Полевой поступил в оперативные службы в 02.46.

– На момент прибытия пожарных пегковые автомобили были полностью объяты пламенем. В результате обгорели моторные отсеки, салоны и кузова машин, – рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Автопожары были потушены в 03.43. Всего к ликвидации ЧП привлекались 13 сотрудников МЧС.

Предварительной причиной произошедшего специалисты называют умышленные действия по уничтожению имущества (поджог).

Напомним, ранее издание сообщало о поджоге частного киоска в областном центре.

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