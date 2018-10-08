Ночью в Кузбассе неизвестные подожгли две иномарки

СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-08T07:12:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в Кузбассе подожгли автомобили марок Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4. Автопожары произошли в селе Бедарево Новокузнецкого района.

Сигнал о пожаре в частных легковых автомобилях на улице Полевой поступил в оперативные службы в 02.46.

– На момент прибытия пожарных пегковые автомобили были полностью объяты пламенем. В результате обгорели моторные отсеки, салоны и кузова машин, – рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Автопожары были потушены в 03.43. Всего к ликвидации ЧП привлекались 13 сотрудников МЧС.

Предварительной причиной произошедшего специалисты называют умышленные действия по уничтожению имущества (поджог).

Напомним, ранее издание сообщало о поджоге частного киоска в областном центре.